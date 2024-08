Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fahrräder beschädigt, Verkehrsunfälle, Pkw in Brand

Aalen (ots)

Crailsheim: Kinderfahrräder beschädigt

Am Mittwoch stellten mehrere Bewohner eines Hauses in der Goldbacher Straße fest, dass mehrere Kinderfahrräder, welche in einer Tiefgarage des Hauses abgestellt waren, beschädigt wurden. Bis lang Unbekannte sägten hierzu an den Fahrradrahmen von fünf Kinderfahrräder. Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Ilshofen: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Im Kreuzungsbereich Schmerachaue zur Stauferstraße kam es am Donnerstag um 11:45 Uhr zu einem Unfall. Eine 56-jährige VW-Fahrerin befuhr die Schmerachaue und kreuze die Stauferstraße, ohne sich an die Verkehrsregel zu halten, als eine 24-jährige VW-Fahrerin aus der Stauferstraße nach links in die Schmerachaue abbog. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Pkws, welche zu Folge hatte, dass ein Sachschaden von rund 12.000 Euro entstand. Die 56-Jährige hatte sich nicht an das Rechts vor Links Gebot gehalten. Ein 57-jähriger Beifahrer der 56-Jährigen verletzte sich durch die Kollision leicht.

Gaildorf: Auffahrunfall mit 7.000 Euro Schaden

Am Donnerstagabend um 18 Uhr kam es auf der B298 an der Einmündung L 1066 zu einem Verkehrsunfall, als ein 64-jähriger VW-Fahrer eine vor ihm haltende 59-jährige BMW-Fahrerin übersieht und auffährt. Durch den Aufprall wurde ein 8-jähriger Beifahrer der 59-jährigen leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf rund 7000 Euro.

Untermünkheim: Pkw in Brand geraten

In einer Parkbucht am Autobahnzubringer der B19 zur A6 kam es am Donnerstag um 10:45 Uhr zu einem Pkw Brand. Die angerückte Feuerwehr Untermünkheim, mit 3 Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften, konnte den Brand an dem BMW löschen. Es entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Eine Brandursache ist derzeit noch unklar.

