POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Kraftstoff entwendet - Unfälle - Auto mutwillig beschädigt - Polizeieinsatz des PP Ludwigsburg

Waiblingen: Kraftstoff aus Lkw entwendet

Im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Dienstagmorgen wurde an drei Lkw, die in der Düsseldorfer Straße geparkt waren, der Tank aufgebrochen und der darin enthaltene Kraftstoff abgezapft. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Welzheim: Unfallflucht

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 13 Uhr und 15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf dem Wanderparkplatz Wellingtonien in der Schorndorfer Straße einen geparkten VW und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am VW wird auf 600 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegengenommen.

Fellbach: Auto mutwillig beschädigt

In der Tiefgarage Wohncity in der Gehart-Hauptmann-Straße wurde am Donnerstag in der Zeit zwischen 8.20 Uhr und 10.30 Uhr an einem VW-Transporter die Reifen zerstochen und die Lackierung des Fahrzeughecks zerkratzt. Der verursachte Schaden beläuft sich auf 1500 Euro. Hinweise hierzu erbittet die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720.

Fellbach: Unfallflucht

Beim Vorbeifahren beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen in der Eberhardstraße parkenden Pkw Ford Galaxy und verursachte dabei 500 Euro Sachschaden. Danach flüchtete der Unfallverursacher ohne den Vorfall anzuzeigen. Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich zwischen Samstag und Donnerstag ereignete, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Aspach: Polizeieinsatz des PP Ludwigsburg

Am gestrigen Mittwoch löste die Fahndung nach einer geflüchteten Person einen Großeinsatz beim Polizeipräsidium Ludwigsburg aus. Wie sich im Rahmen der Ermittlungen herausstellte, soll die gesuchte Person bereits am Mittwochmorgen in eine Unfallflucht auf der B 328 bei Aspach verwickelt gewesen sein. Zur ausführlichen Pressemeldung des PP Ludwigsburg geht's unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5848954

