POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots) - Spraitbach: Diebstahl aus Kirche Am Dienstag, den 20.08.2024, im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 17:30 Uhr, brach ein unbekannter Täter mit brachialer Gewalt den Opferstock und eine Kasse in der Katholischen Kirche St. Blasius in der Höniger Straße auf und entwendete einen niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Spraitbach unter 07176 6562. Spraitbach: Vandalismus an ...

mehr