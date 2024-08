Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrrad entwendet - Unfallflucht

Aalen (ots)

Schorndorf: Fahrrad entwendet

Aus einer Tiefgarage in der Gmünder Straße wurde in der Nacht zum Mittwoch ein E-Bike der Marke Bulls im Wert von 4200 Euro entwendet. Die Kette, mit der das Rad gesicherte war, wurde mutmaßlich mit einem Trennschleifer geöffnet. Hinweise zum Tatgeschehen und Verbleib des Fahrrades des Typs Copperhead EV02 nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Weinstadt: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr die Stiftstraße und streifte beim Vorbeifahren den am Fahrbahnrand parkenden Pkw VW Up. Hierbei verursachte er mehrere hundert Euro Fremdschaden und flüchtete von der Unfallstelle, ohne den Vorfall zu melden. Hinweise auf das Unfallgeschehen, das sich zwischen Montagabend und Dienstagmittag ereignete, nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell