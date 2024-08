POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Fahrzeugbrand - Fahrrad beschädigt -Unfälle

Aalen (ots) - Tannhausen: Raub in Wohnung Ein maskierter Mann begab sich am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr in ein Wohnhaus, das sich in der Ellwanger Straße befindet. Hier bedrohte er eine 62-jährige Bewohnerin mit einem Messer und forderte Bargeld. Nach der Aushändigung des Geldes flüchtete der Täter. Die Frau erlitt einen Schock und musste vom Rettungsdienst ...

mehr