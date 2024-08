Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Kriminalpolizei Aalen bittet nach Raubdelikt um Zeugenhinweise

Aalen (ots)

Tannhausen: Raub in Wohnung

Ein maskierter Mann begab sich am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr in ein Wohnhaus, das sich in der Ellwanger Straße befindet. Hier bedrohte er eine 62-jährige Bewohnerin mit einem Messer und forderte Bargeld. Nach der Aushändigung des Geldes flüchtete der Täter. Die Frau erlitt einen Schock und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Polizei leitete unverzüglich umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, die durch einen Polizeihubschrauber unterstützt wurden. Der Täter war etwa 1,60 Meter groß, von normaler Statur und schwarz bekleidet. Personen, die Hinweise auf den Mann oder verdächtige Fahrzeuge geben können oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07361/5800 bei der Kriminalpolizei zu melden.

