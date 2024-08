Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Autos zerkratzt

Aalen (ots)

Waiblingen: Zweiradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Eine 63 Jahre alte Mitsubishi-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 11:15 Uhr die Alte Bundesstraße und übersah an der Kreuzung Westumfahrung beim Spurwechsel auf den rechten Fahrstreifen einen 53-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades und kollidierte mit diesem. Der Piaggio-Fahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Roller musste abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 2000 Euro.

Oppenweiler: Radfahrer wich Hund aus

Eine Radfahrerin befand sich am Montag gegen 16.45 Uhr mit einem Hund zum Gassigehen auf einem Feldweg zwischen Oppenweiler und Sulzbach, als ein entgegenkommender Radfahrer dem freilaufenden Hund ausweichen musste. Hierbei stürzte der 70-Jährige und verletzte sich leicht. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Rad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Fellbach: Businsasse leicht verletzt

In der Stuttgarter Straße zur Einmündung Bahnhofstraße leitete der Fahrer eines Omnibusses wegen eines einbiegenden Radfahrers eine Notbremsung ein. Hierbei verletzte sich ein Mitfahrer im Omnibus leicht. Der Radfahrer fuhr nach dem Vorfall weiter. Die Polizei Fellbach hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und bittet nun unter Tel. 0711/57720 um Zeugenhinweise.

Rudersberg/Winterbach: Autos zerkratzt

In der Straße Im Hof wurde zwischen Sonntagabend und Montagvormittag ein geparkter Pkw VW mutwillig beschädigt. Unbekannte zerkratzten die Lackierung des Autos, wobei ca. 1000 Euro Sachschaden entstand. Zeugenhinweise werden von dem Polizeiposten Rudersberg unter Tel. 07183/929317 erbeten.

Ein identischer Vorfall ereignete sich am Montag in der Zeit zwischen 7 Uhr und 13 Uhr in der Mühlstraße in Winterbach. Dort haben Unbekannte mehrere Karoserienteile eines geparkten VW Golf zerkratzt. Das Polizeirevier Schorndorf bittet zur Klärung der Tat um Zeugenhinweise, die sie unter Tel. 07181/2040 entgegennimmt.

Kernen im Remstal: Rollerfahrer übersehen

Ein 61-jähriger BMW-Fahrer bog am Dienstag gegen 11.20 Uhr von der Mühlstraße in die Langestraße ein. Weil seine Sicht durch einen parkenden Lkw eingeschränkt war, übersah er einen vorbeifahrenden Rollerfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der 68-jährige Zweiradfahrer verletzte sich hierbei leicht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell