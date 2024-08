Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Aalen: Sperrung Ebnater Steige missachtet und verunfallt

Aalen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen gegen 05:20 Uhr missachteten zwei Radfahrer die Sperrung der Ebnater Steige (L1084) und befuhren diese in Richtung Unterkochen. Beide Radfahrer gerieten unabhängig voneinander in eine Fräskante und stürzten. Die beiden Männer im Alter von 50 und 54 Jahren wurden schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei weist darauf hin: Die L1084 zwischen Ebnat und Unterkochen ist aufgrund von Baumaßnahmen derzeit gesperrt, ein Befahren trotz Sperrung ist auch für Radfahrende sehr gefährlich.

