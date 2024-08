Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unbekannter fährt in Blumenbeet, Versuchter Einbruch, Diebstahl aus Pkw und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Schrozberg: Unbekannter Pkw fährt über Mauer in Blumenbeet

In der Nacht von Samstag 22:30 Uhr und Sonntag 9:00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker die Krailshausener Straße, als er nach links von der Fahrbahn abkam, mit einer Straßenlaterne kollidierte und anschließend über eine Mauer in ein Blumenbeet fuhr. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort. Durch diesen Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Versuchter Einbruch in Firma

Ein Unbekannter versuchte von Freitagnachmittag 17 Uhr und Montagmorgen 8 Uhr eine Türe einer Firma in der Bahnhofstraße gewaltsam zu öffnen. Hierbei wurde die Türe beschädigt und es entstand Sachschaden. Mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 an das Polizeirevier Crailsheim zu wenden.

Frankenhardt - Oberspeltach: Diebstahl aus Pkw

Im Lindenweg wurde zwischen Samstag 10 Uhr und Sonntag 15 Uhr aus einem unverschlossenen Pkw der Marke Opel ein Laptop der Marke Surface, eine PC-Maus und zwei Kabel entwendet. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Am Montagabend gegen 18 Uhr befuhr ein 85-jähriger VW-Fahrer die L1060 von Schwäbisch Hall in Richtung Obersontheim. Als er ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen wollte und nach links ausscherte, übersah er einen bereits überholenden 63-jährigen Mitsubishi-Fahrer. Der Fahrer des Mitsubishi musste nach links ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern, dabei streifte er die linke Leitplanke. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise von Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell