Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ellwangen: Betrunkener verursacht Unfall

Aalen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer befuhr am Montag gegen 14 Uhr die Neunheimer Straße in Richtung Ellwangen und kam infolge seiner Fahruntüchtigkeit zunächst nach links ab. Beim Gegensteuern prallte der 42-jährige Autofahrer mit seinem Auto der Marke Mazda nach rechts in die Leitschutzplanke und schleuderte anschließend wieder nach links, wo das Fahrzeug im Straßengraben kippte und seitlich zum Liegen kam. Der Unfallverursacher, der mit ungefähr 2,7 Promille das Fahrzeug steuerte, als auch die drei Mitfahrer wurden an der Unfallstelle vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Sie blieben den ersten Informationen nach glücklicherweise alle unverletzt. Von der Polizei wurde gegen den Autofahrer ein Strafverfahren eingeleitet und zur Feststellung seiner Fahrtauglichkeit eine Blutuntersuchung veranlasst. Zudem wurde auch seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Das Unfallauto, an dem ein Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro entstand, wurde abgeschleppt. Die Fahrbahn war bis ca. 15 Uhr gesperrt und der Verkehr wurde umgeleitet. Für Bergungsmaßnahmen und Absicherung der Unfallstelle war auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz.

