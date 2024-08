Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Geschädigter nach Gefährdung gesucht, Einbrüche

Aalen (ots)

Aalen: Fußgänger an roter Ampel gefährdet-Geschädigter gesucht

Bereits am Dienstag, den 13. August missachtete gegen 17 Uhr ein 27 Jahre alter Ford-Fahrer das Rotlicht der Ampelanlage in der Gartenstraße, Höhe Richard-Wagner-Straße. Ein querender Fußgänger wurde hierdurch gefährdet. Der Autofahrer konnte kurz darauf einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fußgänger wird gebeten, sich unter Telefon 07361/5240 beim Polizeirevier Aalen zu melden. Auch etwaige Zeugen des Vorfalls sollen sich bitte melden.

Aalen-Wasseralfingen: Einbruch in Spiesel-Freibad

In der Nacht von Freitag auf Samstag begaben sich Einbrecher in das Spiesel-Freibad und brachen dort gewaltsam in verschiedene Räumlichkeiten ein. Sie flexten mitunter einen Tresor auf und entwendeten vorgefundenes Bargeld. Hinweise bezüglich verdächtiger Personen, Fahrzeuge oder Wahrnehmungen im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Cafe-Bar

Im Verlauf des Wochenendes seit Freitagabend brachen Diebe in eine Cafe-Bar in der Rinderbacher Gasse ein. Sie verschafften sich über eine Hintertüre gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten. Aus diesen entwendeten sie Bargeld. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

