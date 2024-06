Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Jugendlicher begeht mehrere Diebstähle am Wochenende

Mannheim (ots)

Ein 16-Jähriger hat am Freitag (7. Juni) und am Samstag (8. Juni) mehrere Reisende am Mannheimer Hauptbahnhof bestohlen. Er führte noch weiteres Diebesgut bei sich.

Am Freitagmorgen gegen 07:30 Uhr entwendete der aus Marokko stammende Jugendliche im Basement des Hauptbahnhofs den E-Roller eines Reisenden, der sich gerade in einen Lebensmittelladen begeben hatte. Der Tatverdächtige verließ daraufhin den Hauptbahnhof in unbekannte Richtung.

Am Samstagmorgen gegen 05:00 Uhr entwendete der 16-Jährige einer schlafenden Reisenden im Nightjet 424 beim Halt am Mannheimer Hauptbahnhof deren Mobiltelefon und ein IPad.

Bundespolizisten nahmen den 16-Jährigen schließlich fest. Bei den strafprozessualen Maßnahmen fanden die Beamten sechs Handys, ein IPad sowie eine Uhr auf, für die der Jugendliche keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Diese wurden sichergestellt.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf insgesamt rund 1 300 Euro.

Anhand der Auswertung der Videoüberwachungsanlage konnte die Personengleichheit für beide Diebstähle festgestellt werden.

Der Tatverdächtige kann zudem keinen legalen Aufenthalt im Bundesgebiet begründen. Weiterhin lag gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls mit Waffen vor. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 16-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahl und wegen des unerlaubten Aufenthalts im Bundesgebiet.

