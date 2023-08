Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Rollerfahrer unter Alkoholeinfluss kollidiert mit geparktem Auto

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es gegen 00:00 Uhr in der Kaiserstraße in Lohnsfeld zu einem Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Mann befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Kaiserstraße, als er vermutlich aufgrund starker Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen ein, am linken Fahrbahnrand geparktes Auto, fuhr. Durch den Zusammenstoß und einen nicht richtig angelegten Sicherheitshelm, prallte der Mann mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Autos. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,6 Promille. Außerdem war der Mann nicht im Besitz eines erforderlichen Führerscheins. Er wurde für die weitere medizinische Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am Roller entstand Totalschaden und am Auto im Frontbereich ebenfalls erheblicher Sachschaden. Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Führens eines Fahrzeuges ohne Fahrerlaubnis ermittelt. |pirok

