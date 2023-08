Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt, Zeugen gesucht

Glanbrücken (ots)

Unfallverursacher macht sich aus dem Staub. Am Sonntagmittag fuhr ein 68-Jährige mit seinem Motorrad auf der Landstraße von Kirrweiler in Richtung Glanbrücken. In einer Kurve kam ihm auf seiner Fahrbahnseite ein weißer PKW entgegen. Um einen Unfall zu vermeiden musste er ausweichen, geriet dabei auf die Bankette und stürzte. Beim Sturz wurde er so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert wurde. Zur Klärung des Unfalles sucht die Polizei mögliche Zeugen. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

