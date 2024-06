Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Mann sprüht in der S-Bahn mit Reizstoff

Mannheim (ots)

In der Nacht auf Dienstag (4. Juni) hat ein Mann in der S-Bahn am Mannheimer Hauptbahnhof Reizstoff versprüht. Bundespolizisten stellten den Tatverdächtigen.

Gegen 1:15 Uhr befand sich der 30-jährige algerische Staatsangehörige in der S2, welche gerade einen Halt am Mannheimer Hauptbahnhof hatte. Hier gab er mehrere Sprühstöße mit einem Pfefferspray ab und verließ im Anschluss den Zug in Richtung Haupthalle.

Anhand der Personenbeschreibung durch anwesende Zeugen stellte die Bundespolizei den Tatverdächtigen im Rahmen der Nahbereichsfahndung am Hauptbahnhof fest.

Bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden die Beamten ein Reizstoffsprühgerät ohne jegliche Kennzeichnung auf. Dieses wurde sichergestellt.

Durch die Tathandlung wurde eine Person leicht verletzt.

Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen stellte sich zudem heraus, dass der 30-Jährige wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz zum Zwecke der Ermittlung seines Aufenthaltes polizeilich gesucht wurde.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen. Gegenstand dieser ist insbesondere der Grund der Tathandlung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell