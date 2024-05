Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Stromunfall am Güterbahnhof - Mann stirbt

Karlsruhe (ots)

In den frühen Morgenstunden des Montags (27. Mai) kam es am Güterbahnhof in Karlsruhe zu einem tödlichen Stromunfall. Ein 35-jähriger Mann starb beim Versuch auf einen Kesselwagen zu klettern.

Gegen 05:45 Uhr erhielt die Bundespolizei in Karlsruhe die Information über eine tödlich verunglückte Person im Bereich des Güterbahnhofs.

Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der 35-Jährige zuvor mit seinem Fahrrad und Gepäck auf einen abgestellten Kesselwagen kletterte, um mit dem Zug zu trampen. Hierbei kam er mit der Oberleitung in Kontakt und erlag seinen Verletzungen.

Die Bundespolizei warnt immer wieder davor, auf Züge zu klettern. Durch Oberleitungen fließen 15 000 Volt Strom, was das 15-fache einer herkömmlichen Steckdose umfasst. Alleine ein Unterschreiten des Mindestabstands von 1,5 Meter zur Oberleitung kann bereits tödliche Folgen haben. Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden Sie unter www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell