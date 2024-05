Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Mann attackiert Zugbegleiterin

Karlsruhe (ots)

Freitagnachmittag (25. Mai) griff ein 26-Jähriger im ICE eine Zugbegleiterin tätlich an. Zuvor wurde er durch Beleidigungen und ordnungsstörendes Verhalten auffällig.

Gegen 15:30 Uhr wurde die Bundespolizei in Karlsruhe aufgrund eines renitenten Reisenden zum ICE 72 am Bahnsteig 4 angefordert.

Erste Ermittlungen der Beamten vor Ort ergaben, dass der 26-jährige tunesische Staatsangehörige zuvor im Zug Reisende beleidigt hatte und sich ordnungsstörend verhielt. Beim Ansprechen durch die zwei im Zug befindlichen Zugbegleiter griff der Mann die Mitarbeiterin der Deutschen Bahn AG an, griff ihr in die Haare und zog stark daran. Durch die Hilfe ihres Kollegen sowie eines weitern bislang unbekannten Reisenden wurde der Angriff unterbunden und der 26-Jährige zu Boden gebracht.

Beim Eintreffen der Bundespolizisten vor Ort lag der Tatverdächtige bereits am Boden. Die Beamten legten ihm Handfesseln an und nahmen den Mann vorläufig fest. Gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte sich der 26-Jährige massiv. Er musste schließlich von drei Beamten zur Wache am Hauptbahnhof getragen werden.

Auf dem Weg dorthin beleidigte und bedrohte er die Bundespolizisten mehrfach verbal.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige derzeit keinen legalen Aufenthalt im Bundesgebiet begründen kann.

Zudem wurde der Mann aufgrund von Leistungserschleichung zum Zwecke der Ermittlung seines Aufenthaltes polizeilich gesucht.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Körperverletzung und wegen des unerlaubten Aufenthalts im Bundesgebiet.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe sucht in diesem Zusammenhang auch nach dem couragierten Reisenden, der den Zugbegleitern zur Hilfe kam. Der Mann wird gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 - 120 160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell