BPOLI-KA: Oma bewahrt Enkel vor Gefängnis

Mannheim / Ladenburg (ots) - In der Nacht auf Samstag (25. Mai) hat ein 33-Jähriger in der S-Bahn mehrere Jugendliche mit Pfefferspray angegriffen. Die Bundespolizei sucht die Geschädigten. Gegen 4 Uhr befanden sich drei augenscheinlich Jugendliche sowie der Tatverdächtige in der S6 auf dem Weg von Mannheim nach Ladenburg. Während der Fahrt soll der 33-jährige, ...

mehr