BPOLI-KA: Brand einer E-Lok

Mannheim (ots) - In der Nacht auf Dienstag (4. Juni) hat ein Mann in der S-Bahn am Mannheimer Hauptbahnhof Reizstoff versprüht. Bundespolizisten stellten den Tatverdächtigen. Gegen 1:15 Uhr befand sich der 30-jährige algerische Staatsangehörige in der S2, welche gerade einen Halt am Mannheimer Hauptbahnhof hatte. Hier gab er mehrere Sprühstöße mit einem Pfefferspray ab und verließ im Anschluss den Zug in Richtung ...

