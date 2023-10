Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht für das Wochenende 27.10.-29.10.23

Andernach (ots)

Sankt Sebastian

Am 27.10.23 wurde durch Zeugen in Sankt Sebastian im Bereich des Bubenheimer Wegs auf einem Feldweg ein ausgebranntes Mofa gemeldet. Das Mofa wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern zurzeit an. Zeugen oder Personen die Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

Andernach

Am 27.10.23 kam es gegen 20:00 Uhr in Andernach Miesenheim zu einem Brand. Durch Anrufer wurde ein größerer Feuerschein im Bereich des Bahnwegs gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen mehrere Strohballen, sowie ein PKW in Brand. Die Ermittlungen dauern an. Im Einsatz war die freiwillige Feuerwehr Andernach und Miesenheim. Zeugen oder Personen die Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

Andernach

Am 27.10.23 kam es gegen 22:00 Uhr im Bereich des Schillerings zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Fahrradfahrer stürzte gegen einen geparkten PKW und verletzte sich leicht. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurden beim Fahrradfahrer Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Er wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Andernach Namedy

In der Nacht vom 27.10.23 auf den 28.10.23 wurde im Bereich der Ortslage Namedy bei mehreren PKW die Scheibe eingeschlagen. Aus einigen PKW wurden Gegenstände entwendet. Zeugen oder Personen die Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

Andernach

Am 28.10.23 kam es in der Lohmannstraße in Andernach zwischen 05:00 Uhr und 14:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein geparkter PKW beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen oder Personen die Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

Urmitz

Am 29.10.23 kam es in der Brückenstraße in Urmitz zu einem Fahrzeugbrand. Dort wurde ein brennender Roller gemeldet. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der Roller wurde sichergestellt. Im Rahmen von Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Roller zuvor im Lehpfad in Urmitz entwendet wurde. Zeugen oder Personen die Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell