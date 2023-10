POL-HS: Fahrräder aus Schuppen entwendet

Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots) - An einem Haus in der Ohmstraße entwendeten Metalldiebe zwischen Montagabend (16. Oktober), 19 Uhr, und Dienstagmorgen (17. Oktober), 10.15 Uhr, ein Teilstück einer Kupferregenrinne, die im Frontbereich des Hauses angebracht war. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr