POL-AA: Ostalbkreis: Unfall auf der A7

Aalen (ots) - Kirchberg an der Murr: Vorfahrt missachtet Ein 67-jähriger Golf-Fahrer befuhr am Sonntag kurz nach 19.30 Uhr die Pfarrgartenstraße in Richtung Kirchberg. Bei der Einmündung Schillerstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts einbiegenden Pkw VW und stieß mit diesem zusammen. Es entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. ...

