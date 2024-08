Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Werbetafel und ein Auto mutwillig beschädigt - Einbruch - Unfälle

Aalen (ots)

Kirchberg an der Murr: Vorfahrt missachtet

Ein 67-jähriger Golf-Fahrer befuhr am Sonntag kurz nach 19.30 Uhr die Pfarrgartenstraße in Richtung Kirchberg. Bei der Einmündung Schillerstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts einbiegenden Pkw VW und stieß mit diesem zusammen. Es entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Die Insassen blieben unverletzt.

Weissach im Tal: Wohnungseinbruch

In der Nacht zum Sonntag wurde im Kelterweg in ein Wohnhaus eingebrochen. Ein Einbrecher drang über ein gekipptes Fenster gewaltsam in das Haus ein und entwendete aufgefundenes Bargeld. Die Polizei wurde am Sonntag vom Vorfall unterrichtet, die die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen hat. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen.

Burgstetten: Zimmerbrand

Die örtliche Feuerwehr war am Sonntag gegen 16.30 Uhr wegen eines Zimmerbrandes in der Goethestraße im Einsatz. Dort waren auf einem Schreibtisch stehende Elektronikgeräte in Brand geraten. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Nach vorliegenden Informationen wurden bei dem Ereignis drei Bewohner leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadend wurde noch nicht beziffert.

Fellbach: Radfahrerin leicht verletzt

Eine 55-jährige Radfahrerin befuhr am Samstag gegen 19.15 Uhr den Radweg der Fellbacher Straße, als zwei spielende Kinder von einem Grundstück auf den Radweg rannten. Die Radfahrerin konnte nicht mehr anhalten und stieß mit einem Kind zusammen. Hierbei stürzte die 55-Jährige und verletzte sich leicht. Das Kind blieb unverletzt.

Winnenden-Höfen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Winnenden sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Montag, den 12.08.2024 ereignet hat Ein Lkw-Fahrer befuhr gegen 11:25 Uhr die Winnender Straße in Richtung Baach. Im Bereich einer Engstelle kam ihm ein bisher unbekannter Fahrer eines weißen Kastenwagens entgegen und kollidierte mit dem Lkw. Anschließend fuhr der Fahrer des weißen Kastenwagens unerlaubt weiter. Zeugenhinweise auf den Fahrer des Kastenwagens nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Waiblingen-Bittenfeld: Unfallflucht

Am Sonntag gegen 9 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Straße Böllenbodenhof einen geparkten Audi A6 und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Audi beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Spiegel beschädigt

Zwischen Freitagabend und Sonntagabend wurde der rechte Außenspiegel eines Mercedes, der in der Straße Ameisenbühl geparkt war, von einem bisher unbekannten Täter abgeschlagen bzw. abgetreten. Hinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Schorndorf: Werbetafel beschädigt

Am Sonntagabend gegen 21:50 Uhr wurde die Glasscheibe einer Werbetafel in der Bahnhofsunterführung von drei bisher unbekannten Personen eingeschlagen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf telefonisch unter der Nummer 07181 2040 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Sonntagabend gegen 20:20 Uhr in der Haselsteinstraße den Außenspiegel eines geparkten VW und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Als Verursacherfahrzeug kommt möglicherweise ein schwarzer Smart in Betracht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell