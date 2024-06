Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gemeinsame Presseerklärung der Polizeidirektion Kaiserslautern und der Stadtverwaltung Kaiserslautern

Kaiserslautern (ots)

Am heutigen Samstag fanden im Stadtgebiet drei Versammlungen unter freiem Himmel statt.

Gegen 10 Uhr startete in der Riesenstraße am Kugelbrunnen ein Aufzug des Netzwerk Queer in KL, an dem ca. 30 Personen teilnahmen. Die Wegstrecke führte die Versammlungsteilnehmer von der Riesenstraße über die Fackelstraße, Schneiderstraße, den Schillerplatz, Marktstraße bis zum Ausgangspunkt Riesenstraße, wo der Aufzug gegen 11:05 Uhr eintraf. Nach der Ankunft des Aufzugs wurde die Versammlung noch stationär bis 12:35 Uhr fortgeführt.

Um 12:15 Uhr startete eine weitere Versammlung am Guimaraes Platz unter dem Motto: "Stopp Air Base Ramstein". Im Anschluss an die Kundgebungen vor dem Hauptbahnhof setzte sich der Aufzug um 14:20 Uhr in Bewegung. Die Aufzugstrecke führte durch die Richard-Wagner-Straße, Fackelrondell, Schneiderstraße, Schillerstraße, Schillerplatz, Marktstraße, Eisenbahnstraße, Bahnhofstraße zurück zum Ausgangspunkt.

Die Versammlung, an der in der Spitze bis zu 600 Personen teilnahmen, wurde um 15:15 Uhr für beendet erklärt.

Im Zeitfenster von 12:15 Uhr bis 16:00 Uhr fanden sich ebenfalls auf dem Guimaraes Platz bis zu 10 Personen ein, die sich unter dem Motto "Für Frieden- und Freundschaft - Gegen Hass und Hetze" versammelten.

Die Polizeidirektion Kaiserslautern begleitete mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik die genannten Versammlungen. Sie verliefen friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Im Innenstadtbereich kam es wegen des Aufzugs am Nachmittag zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.|dsi

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell