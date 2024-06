Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Eingeschlafen und gegen einen Baum geprallt

Kaiserslautern (ots)

Weil sie am Steuer ihres Autos kurz einnickte, hat eine 31-jährige Frau am späten Freitagabend im Barbarossaring einen Unfall verursacht.

Aufgrund des Sekundenschlafs verpasste die Fahrerin die Einmündung in die Augustastraße und geriet auf den Bürgersteig neben der Fahrbahn, wo sie frontal an einen Baum stieß. Die Frau wurde leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Ihr Beifahrer blieb unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Baum wurde ebenfalls beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 21.000 Euro.

Alkohol oder Drogen spielten bei dem Unfall keine Rolle. Da die Fahrerin allerdings aufgrund Übermüdung scheinbar nicht in der Lage war, ihr Fahrzeug sicher zu führen, wurde gegen sie dennoch ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. |pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell