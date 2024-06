Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Von Holzstück am Kopf getroffen

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Stück Holz sorgte am Donnerstagabend in der Eckstraße für Aufsehen. Wie ein 31-Jähriger der Polizei mitteilte, war er gegen 21:35 Uhr dabei im Garten zu arbeiten, als er plötzlich von einem Holz am Kopf getroffen wurde. Eine Polizeistreife rückte aus, konnte den Werfer vor Ort aber nicht mehr antreffen. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass das Wurfobjekt aus Richtung Wartenberger Straße kam. Eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um die Verletzung des Opfers. Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |kfa

