Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kind in Bus geschlagen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Hinweise zu einem Mann, der am Donnerstagmorgen ein Kind in einem Bus in der Barbarossastraße geschlagen hat. Nach bisherigen Ermittlungen schlug der Unbekannte gegen 7:35 Uhr dem zwölfjährigen Jungen beim Aussteigen aus der Linie 102 mehrmals mit der Faust gegen den Kopf. Ein hinzugerufener Rettungswagen versorgte das Kind vor Ort. Der Täter soll laut Beschreibung zwischen 40 und 50 Jahre alt und zirka 1,85 Meter groß sein. Er hatte schulterlange graue Haare und einen grauen Drei-Tage-Bart. Zum Tatzeitpunkt trug der Angreifer eine graue Jacke, ein buntes T-Shirt und weiße Sneaker. Außerdem hatte er einen Rucksack mit weiß-blauem Tarnmuster bei sich. Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist oder die Angaben zu dessen Identität machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit dem Altstadtrevier in Verbindung zu setzen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell