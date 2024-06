POL-PPWP: Spiegel an Pkw abgetreten

Zweibrücken (ots) - Eine 73-jährige Frau meldete der Polizei einen Vorfall mit einem Hund am Montagvormittag. Nach Angaben der Seniorin war sie gegen 11 Uhr in der Saarlandstraße unterwegs. An der dortigen Festhalle fand eine Betriebsversammlung einer ortsansässigen Firma statt. Beim Vorbeigehen wurde die 73-Jährige plötzlich von einem Hund angesprungen und ins Bein gebissen. Bei dem Tier soll es sich vermutlich um einen weißen Spitz handeln. Die Besitzerin hatte den ...

