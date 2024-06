Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher schlagen in Firma zu

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Zutritt zu einem Firmengelände in der Straße "Auf dem Immel". Über den hinteren Gebäudeteil gelangten die Täter in die Innenräume des Komplexes. Dort durchwühlten die Langfinger die Büroräume und brachen einen Tresor auf. Das genaue Diebesgut ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Nach bisherigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Einbrecher über die L367 auf das Werksgelände gelangten. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die zwischen Mittwoch, 17:15 Uhr, und Donnerstag, 2 Uhr, etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |kfa

