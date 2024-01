Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Werkzeuge und Messing bei Einbruch gestohlen

Balve (ots)

Mit einem Stein warfen unbekannte Täter zwischen Donnerstagnachmittag, 16:00 Uhr und Freitagmorgen, 05:15 Uhr eine Scheibe einer Firma in der Straße Auf dem Steinocken ein. Anschließend entwendeten sie mehrere Werkzeuge und Kleinteile aus Messing. Möglicher weise nutzen die Täter zum Abtransport ein größeres Fahrzeug. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten sich unter 02373/9099-0 mit der Polizeiwache in Menden in Verbindung zu setzen. (schl)

