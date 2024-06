POL-PPWP: Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht Hinweise zu einem Mann, der am Donnerstagmorgen ein Kind in einem Bus in der Barbarossastraße geschlagen hat. Nach bisherigen Ermittlungen schlug der Unbekannte gegen 7:35 Uhr dem zwölfjährigen Jungen beim Aussteigen aus der Linie 102 mehrmals mit der Faust gegen den Kopf. Ein hinzugerufener Rettungswagen versorgte das Kind vor Ort. Der Täter soll laut Beschreibung zwischen 40 und 50 Jahre alt und zirka 1,85 Meter groß sein. Er ...

