Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß zwischen PKW und E-Scooter

Warendorf (ots)

Eine 42-jährige Ahlenerin fuhr am Sonntag, 18.02.2024, gegen 14.10 Uhr, mit ihrem PKW auf der Straße Im Pattenmeicheln in Ahlen und fuhr in den Kreisverkehr Dolberger Straße/Im Pattenmeicheln/August-Kirchner-Straße (Europakreisel) ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 15-jährigen E-Scooter Fahrer aus Ahlen, der den Europakreisel von der Dolberger Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Süden befuhr. Der 15-jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht, Rettungskräfte brachten ihn in Begleitung einer Erziehungsberechtigten in ein Krankenhaus. Nach ersten Ermittlungen entstand an den beteiligten Fahrzeugen vermutlich kein Sachschaden.

