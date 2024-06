Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alkoholisierter Mann bedroht Passanten mit einem Brieföffner

Parchim (ots)

Am Donnerstag, den 06.06.2024, gegen 19:00 Uhr, erhielt das Polizeihauptrevier Parchim die Meldung, dass eine männliche Person in der Parchimer Weststadt zwei jugendliche Mädchen sowie ein älteres Paar in russischer Sprache anschreien und mit einem messerähnlichem Gegenstand bedrohen soll. Zu einem Angriff kam es dabei nicht. Die Geschädigten brachten sich zunächst in Sicherheit und alarmierten umgehend die Polizei. Nach einer kurzen Befragung der beiden Jugendlichen stellten die eingesetzten Polizeibeamten den einschlägig bekannten 35-jährigen Tatverdächtigen im Nahbereich fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,47 Promille. Bei dem messerähnlichen Gegenstand handelte es sich um einen dolchähnlichen Brieföffner, der bei dem Mann aufgefunden und sichergestellt werden konnte. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 35-Jährige in Gewahrsam genommen. Eine Strafanzeige wegen Bedrohung wurde aufgenommen. André Hellie Polizeihauptmeister PHR Parchim

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell