POL-NI: Rinteln - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Rinteln sucht Zeugen zu einem Einbruchdiebstahl in eine Wohnung, der sich an der Kleinenwiedener Straße in Rinteln ereignete. Am Montag den 15.04.2024 drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in die mittlere Wohnung einer Mehrfamilienhauses ein und entwendeten mutmaßlich Bargeld. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Der 55-Jährige Geschädigte erstattete Anzeige bei ...

