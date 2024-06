POL-PPWP: Unter Alkoholeinfluss mit E-Scooter gefahren

Kaiserslautern (ots) - Weil sie am Steuer ihres Autos kurz einnickte, hat eine 31-jährige Frau am späten Freitagabend im Barbarossaring einen Unfall verursacht. Aufgrund des Sekundenschlafs verpasste die Fahrerin die Einmündung in die Augustastraße und geriet auf den Bürgersteig neben der Fahrbahn, wo sie frontal an einen Baum stieß. Die Frau wurde leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. ...

