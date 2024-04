Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Räuber festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (29.04.2024) einen 17-Jährigen festgenommen, der im Beisein von drei weiteren Personen im Alter von 14, 17 und 18 Jahren einen 13-Jährigen im Bereich eines Spielplatzes an der Straße In den Wannenäckern bedroht und ausgeraubt haben soll. Die vier Jugendlichen sollen gegen 11.50 Uhr den 13-Jährigen zu sich gerufen und aufgefordert haben, ihm Geld auszuhändigen. Nachdem der Jugendliche angab, kein Geld dabei zu haben, soll der 17-Jährige die Hosen- und Jackentaschen des 13-Jährigen und seine Schultasche durchsucht und ihm dabei fünf Euro Bargeld aus seinem Geldbeutel genommen haben. Anschließend soll der Tatverdächtige drohend das Messer in Richtung des 13-Jährigen gehalten haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die vier Tatverdächtigen kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe vorläufig fest und setzten drei Tatverdächtige nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Der 17-Jährige mit syrischer Staatsangehörigkeit wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

