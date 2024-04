Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Wohngebäude

Stuttgart-Nord (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Schaden von zirka 200.000 Euro sind die Bilanz eines Brandes in einem Wohngebäude an der Lenzhalde in der Nacht zum Dienstag (30.04.2024). Bewohner des Gebäudes bemerkten gegen 00.10 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Haus und wählten den Notruf. Beim Eintreffen von Polizei und Rettungskräften hatten die Bewohner das Mehrfamilienhaus bereits verlassen. Eine Person erlitt leichte Brandverletzungen und wurde zur weiteren Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

