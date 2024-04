Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 24-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte Männer haben am Montagabend (29.04.2024) einen 24 Jahre alten Mann in der Weißenburgstraße ausgeraubt. Der Mann war gegen 22.15 Uhr zu Fuß aus Richtung Olgastraße unterwegs, als ihn eine Gruppe vier junger Männer ansprach und Bargeld von ihm forderten. Als er antwortete, keinen Geldbeutel dabei zu haben, schlug ihm einer der Männer mit der Faust ins Gesicht. Während des darauffolgenden Gerangels erbeuteten die Täter das Mobiltelefon des 24-Jährigen und flüchteten in die Mozartstraße Richtung Immenhofer Straße und von dort zum Österreichischen Platz. Alle Täter waren zirka 18 Jahre alt, 170 bis 180 Zentimeter groß und schlank. Einer der Männer hatte blonde kurze Haare und war dunkel gekleidet. Ein Komplize hatte braune kurze Haare, trug eine schwarze Jacke, einen weißen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose. Ein dritter Täter war ebenfalls dunkel gekleidet und hatte schwarze kurze Haare. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

