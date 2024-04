Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 40-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine Gruppe unbekannter Männer hat am Montagabend (29.04.2024) einen 40 Jahre alten Mann in der Tübinger Straße ausgeraubt. Der Mann war gegen 23.00 Uhr auf Höhe der Sophienstraße unterwegs, als die Gruppe junger Männer auf ihn zukam von denen drei ihm ins Gesicht schlugen und mit einem Messer bedrohten. Als er zu Boden ging, stahlen sie ihm über 100 Euro Bargeld und sein Mobiltelefon. Im Anschluss flüchteten die Täter in Richtung Hauptstätter Straße. Einer der Männer soll eine schwarze Bomberjacke getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell