Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Mit Leichtkraftrad gestürzt und gegen PKW geprallt

K105 Klein-Umstadt (ots)

Am Sonntag (28.01.) ereignete sich gegen 17 Uhr auf der K105 zwischen Klein-Umstadt und Mosbach ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Motorradfahrerin und ihre Sozia verletzt wurden. Nach aktuellem Ermittlungsstand stürzte die 17-jährige Fahrzeugführerin, zusammen mit ihrer 16-jährigen Mitfahrerin, mit ihrem Leichtkraftrad im Kurvenbereich und rutsche anschließend in die Gegenfahrbahn. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW. Der Fahrzeugführer des PKW, ein 49-jährigen Mann aus Messel, konnte seinen Audi durch eine schnelle Reaktion stark abbremsen und somit die Unfallfolgen erheblich verringern. Die jugendlichen Motorradfahrerinnen wurden durch den Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Schäden an den Fahrzeugen werden auf 15.000 EUR geschätzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn zeitweise gesperrt. Neben Rettungsdienst und Polizei war die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz.

