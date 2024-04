Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fahrlässige Brandstiftung an Brücke

Stüde (ots)

"Nachdem am 15.04.2024 ein Brandschaden an dem Widerlager einer Brücke des Elbe-Seitenkanals festgestellt wurde, ermittelt die Wasserschutzpolizei Scharnebeck nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. Die Brücke befindet sich auf Höhe der Ortschaft Stüde. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Die Polizei mahnt vor Feuern in der Nähe von Brücken "Trotz des noch überschaubaren Schadens, können solche Einwirkungen zu größeren Problemen an der betroffenen Brücke führen." Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist es möglich, dass das Feuer am vergangenen Wochenende (13.-14.04.2024) gelegt wurde. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Wasserschutzpolizei in Scharnebeck unter 04136-900080 entgegen."

Es handelt sich hierbei um eine Pressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, welche an folgender Stelle zu finden ist:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/5761596

Hinweise von Zeuginnen und Zeugen können auch an die Dienststellen im Landkreis Gifhorn gerichtet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell