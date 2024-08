Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Diebstahl aus Pkw, Pkw zerkratzt

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw

Am Sonntag zwischen 10 Uhr und 13:30 Uhr öffnete ein Dieb einen in der Salinenstraße in einem Parkhaus geparkten Pkw und entwendete aus diesem die Fahrzeugpapiere. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Dieb.

Bühlertann: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag gegen 15:00 Uhr befuhr ein 21-jähriger mit seinem Motorrad die L1072 von Bühlertann in Richtung Kottspiel. Dabei kam er aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei wurde der 21-Jährige schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Mainhardt: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer war am frühen Montagmorgen gegen 01:20 Uhr auf der Rottalstraße unterwegs und kam dort nach links von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem Bordstein und fuhr anschließend in mehrere Büsche. Außerdem prallte er gegen ein Insektenhotel, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro entstand.

Crailsheim: Unfallflucht auf Parkplatz

Freitagmorgen zwischen 10:30 und 11:00 Uhr wurde auf einem Parkplatz eines Baumarktes in der Hofwiesenstraße ein geparkter Pkw der Marke Opel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Zusammenstoß Pkw und Fahrrad

Eine 30-jährige VW-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 17:40 Uhr die Ellwanger Straße, als sie beim Ausfahren aus einem Kreisverkehr mit einem 47-jährigen Fahrradfahrer zusammenstieß. Auf einem Fußgängerüberweg stieß der Fahrradfahrer mit der Fahrzeugfront zusammen und verletzte sich hierbei schwer. Anschließend wurde der 47-Jährige in das nächste Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen von mehreren hundert Euro.

Crailsheim: Sachschaden an Pkw - Zeugen gesucht

Am Wassertrum wurde zwischen Freitagnachmittag 15:40 Uhr und Samstagmittag 14:15 Uhr ein geparkter Pkw beschädigt. Der silbergraue VW Golf wurde auf einer Höhe von ca 19-64cm beschädigt. Ein Verursacher ist nicht bekannt, da er sich nach dem Streifen des Golfs unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von mehrere tausend Euro. Zeugen, welche Hinweise zum Verursacherfahrzeug bzw. zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Fahrrad und Motorrad kollidiert

Am Samstagmittag gegen 12:15 befuhren ein 21-jähriger Fahrrad-Fahrer und ein 30-jähriger Mottorad-Fahrer die Tiefenbacher Straße stadtauswärts, als es aus Unachtsamkeit zu einem Zusammenstoß kam. Der Fahrradfahrer befuhr zu dieser Zeit den gemischten Rad-/Gehweg und kommt vom Radweg auf die Fahrbahn um die Straße zu überqueren. Dabei übersieht dieser den seitlich hinter ihm fahrenden Motorrad-Fahrer, wodurch es zur Kollision kam. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

