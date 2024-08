Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Von der Fahrbahn abgekommen

Aalen (ots)

Gem. Abtsgmünd, B 19: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntagabend gegen 20 Uhr befuhr ein 23-Jähriger die B 19 von Abtsgmünd in Richtung Hüttlingen mit seinem PKW VW. Kurz nach dem Ortsende von Abtsgmünd kam er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und drehte sich einmal um die eigene Achse, bevor er gegen ein Verkehrszeichen stieß und anschließend nach links von der Fahrbahn abkam. Er blieb schließlich in dem Gestrüpp neben der Fahrbahn liegen. Der 23-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und musste durch die Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden, da die Türen blockierten. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 7.000 Euro. Die Feuerwehr Abtsgmünd war mit drei Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort. Die B 19 musste für ca. 30 Minuten in beide Richtungen gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell