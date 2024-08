Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung Rem-Murr-Kreis: Verkehrsunfallflucht, Brand im Keller

Aalen (ots)

Sulzbach an der Murr: Verkehrsunfallflucht ohne Führerschein mit schwer verletzter Person

Am Freitagabend gegen 22:40 Uhr befuhr eine 59-jährige Subaru Fahrerin die Bundesstraße 14 von Sulzbach kommend in Fahrtrichtung Großerlach. Ein 52-jähriger Peugeot Fahrer befuhr die Bundesstraße 14 in entgegenkommende Richtung und wollte die Bundesstraße in Richtung Murrhardt verlassen. Hierbei nahm er der auf der bevorrechtigten Straße und ordnungsgemäß fahrenden Subaru Fahrerin die Vorfahrt. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Der Peugeot Fahrer entfernet sich nach der Kollision zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen werden und erhält nun zusätzlich zur Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Subaru Fahrerin wurde durch den Unfall schwer verletzt und im Krankenhaus behandelt. An den Fahrzeugen entstand jeweils 5.000 Euro Sachschaden.

Schwaikheim: Brand im Keller

Am Samstag gegen 00:10 Uhr entzündete sich im Keller der Akku einer Bohrmaschine. Die aufmerksamen Hausbewohner bemerken dies und konnten das Feuer bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr mittels Feuerlöscher löschen. Vier Bewohner wurden durch den vor Ort befindlichen Rettungsdienst kurzzeitig aufgrund Einatmung von Rauchgas behandelt. Eine stationäre Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Die Freiwillige Feuerwehr Schwaikheim rückte mit 4 Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften an. Der Schaden wird auf ca. 500,- Euro beziffert.

