POL-AA: Pressemeldung des Landkreises Schwäbisch Hall: Brand, Verkehrsunfall

Aalen (ots) - Schwaikheim: In Gartenhütte eingebrochen Am Freitagmorgen wurde im Gewann Schönbühl ein Einbruch in eine Gartenhütte festgestellt. Unbekannte drangen mit brachialer Gewalt in die dortige Holzhütte ein und entwendeten den ersten Feststellungen nach Wandbilder. Der verursachte Schaden an der Hütte beläuft sich auf ungefähr 1000 Euro. Hinweise zum ...

