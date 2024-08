Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Auf frischer Tat ertappt - Bundespolizisten nehmen Tatverdächtigen fest

Dortmund - Witten (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (2. August) stellten Bundespolizisten in Dortmund-Scharnhorst einen Mann, welcher zuvor ein Graffiti auf einen Zug angebracht haben soll. Dieser ergriff zunächst die Flucht.

Gegen 3:20 Uhr bestreiften Bundespolizisten die Abstellgruppe in Dortmund-Scharnhorst. Dabei entdeckten die Beamten eine dunkel-bekleidete und vermummte Person fest. Die Uniformierten forderten weitere Polizeibeamte zur Unterstützung an. Der Unbekannte flüchtete jedoch noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte am Einsatzort. Die Polizisten forderten den Deutschen auf, stehen zu bleiben. Der Aufforderung kam er jedoch nicht nach. Während seiner Flucht stürzte der 22-Jährige über einen Gleiskörper, stand wieder auf und fiel dann erneut ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Die Bundespolizisten stellten den jungen Mann aus Witten und nahmen ihnen widerstandslos fest. Anschließend führten sie ihn unverzüglich aus dem Gleisbereich.

Die Uniformierten suchten die Örtlichkeit ab und stellten ein ca. 15 m² großes Graffiti an einem abgestellten Zug fest. Die Farbanhaftungen waren noch frisch und auch der 22-Jährige wies diese an seinen Händen auf. Bei seinem Sturz erlitt er leichte Verletzungen an den Händen und Knien. Die Anforderung eines Rettungswagens lehnte der Tatverdächtige ab. Die Beamten fertigten Lichtbilder von dem Mann und dessen Kleidung und erteilten diesem einen Platzverweis.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

