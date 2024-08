Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Diebstahl vorgetäuscht - Märchenstunde bei der Bundespolizei

Hamm (ots)

Weil sie ohne Fahrschein einen ICE von Köln nach Berlin nutzten, haben zwei 26-jährige Deutsche eine Geschichte erzählt, die am Ende nur ihnen selber glaubhaft erschien.

Gegenüber dem Zugbegleiter gaben die Männer ohne Fahrschein am Donnerstagmittag (1. August) vor, ihnen sei eine Bauchtasche mit ihren Portemonnaies und Fahrkarten gestohlen worden. Man sei im Hauptbahnhof Köln eingeschlafen und ohne die Tasche wieder aufgewacht. Darum könne man weder Fahrkarte noch Ausweis vorlegen. Zwei im Zug anwesenden Polizeibeamten kam die Geschichte nicht schlüssig vor. Bei der Durchsuchung der Rucksäcke fanden sie die in Textilien eingewickelten Portemonnaies der beiden Mönchengladbacher. Die beharrten jedoch weiter auf einem Fahrkartendiebstahl und erklärten sich bereit, in Hamm freiwillig den Zug zu verlassen. Vermutlich hofften sie, dass die Sache damit erledigt sei.

In Hamm wurden sie jedoch schon von der Bundespolizei erwartet. Trotz eindringlicher Belehrung über die Folgen einer Falschaussage bestanden sie darauf, in Köln bestohlen worden zu sein und eine Diebstahlsanzeige erstatten zu wollen. Sie wurden getrennt voneinander vernommen, damit keine Absprachen zur löchrigen Geschichte möglich waren. Nach telefonischer Rücksprache mit einem Rechtsanwalt gaben sich beide plötzlich sehr zugeknöpft und wollten keine weiteren Angaben mehr machen.

Die Anzeigenaufnahmen wurden abgebrochen. Stattdessen erwarten sie nun Strafverfahren wegen Vortäuschens einer Straftat und Erschleichen von Leistungen.

