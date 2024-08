POL-AA: Gemeinsame Presseerklärung des Landratsamtes Rems-Murr-Kreis und des Polizeipräsidiums Aalen

Polizeipräsidium Aalen

Sulzbach an der Murr: Vertreter von Polizei und Landratsamt kontrollieren gemeinsam entlang der Sulzbacher Steige die Geschwindigkeit und klären auf

Am Donnerstagabend wurden auf der Bundesstraße 14 bei Berwinkel gezielte Motoradkontrollen durchgeführt. Beteiligt waren Mitarbeiter des Landratsamtes Rems-Murr-Kreis mit einer Geschwindigkeitsmessanlage sowie Beamte der Verkehrspolizei. Kontrolliert wurden hierbei 30 Motorradfahrende; vier Zweiräder wurden mit technischen Mängeln bzw. technischen Veränderungen beanstandet, wobei davon zwei Motorradfahrern die Weiterfahrt wegen der erloschenen Betriebserlaubnis untersagt werden musste. Im Vordergrund dieser Kontrolle stand auch der Präventionsgedanke. Beamte des Referats Prävention des Polizeipräsidiums Aalen versuchten mit den Motorradfahrenden ins Gespräch zu kommen und über die Gefahren aufzuklären. Es gab hilfreiche Tipps und Informationen, um sicher anzukommen. Bei der Geschwindigkeitsmessung des Landratsamts wurden während der Kontrollzeit 355 Fahrzeuge gemessen, wovon 13 Pkw zu schnell waren.

Während sich in den Jahren 2019 bis 2022 auf der Sulzbacher Steige die Zweiradunfälle mit maximal elf Unfällen pro Jahr auf einem konstanten Niveau befanden, verzeichnete die Polizei auf der beliebten Motorradstrecke im Folgejahr einen deutlichen Anstieg mit 21 Zweiradunfälle im Jahr 2023, wobei es neben einem getöteten Zweiradfahrer insgesamt noch vier schwer- und 12 leichtverletzte Personen gab. Auffallend ist, dass es sich bei 59 % der Beteiligten um sogenannte "junge Fahrer" im Alter von 15-25 Jahren handelte. 60 % der Verkehrsunfälle wurden durch die Motorradfahrenden selbst verursacht.

"Geschwindigkeit" ist generell mit einem Anteil von ca. 40% nach wie vor die Hauptunfallursache bei tödlichen Verkehrsunfällen. Aber nicht nur zu hohe Geschwindigkeiten, auch technische Manipulationen an Motorrädern beeinträchtigen zusätzlich die Verkehrssicherheit. Durch spezielle Änderungen an den Abgasanlagen kommt es insbesondere auf der bekannten Schwerpunktstrecke in Verbindung mit den zu hohen Geschwindigkeiten zu nahezu unerträglichen Lärmemissionen. Die Anwohner klagen seit Jahren über diese Beeinträchtigungen und finden bei Polizeipräsident Reiner Möller offenes Gehör: "Wir dulden das gefährliche und unzumutbare Fahrverhalten einzelner Motorradfahrenden nicht. Wir stellten zurückliegend wiederholt bedeutende Geschwindigkeitsverstöße fest und werden deshalb weiterhin mit Kontrollbeamten auf der Strecke präsent sein".

Im Schulterschluss mit der Polizei setzt auch das Landratsamt Rems-Murr-Kreis in Kooperation mit den umliegenden Kommunen alles daran, die gefährlichen und störenden Verkehrssituationen auf der Sulzbacher Steige zu entschärfen. So werden seit Ende Juli auch semistationäre Geschwindigkeitsmessanlagen, sogenannte Enforcement-Trailer, eingesetzt. Durch die Kombination von verstärktem Kontrolldruck und baulichen Maßnahmen erhoffen sich die Behörden, die Verkehrssicherheit an der Sulzbacher Steige maßgeblich zu verbessern und den Verkehrslärm spürbar zu reduzieren. So hat das Landratsamt Anfang August Mittelmarkierungen mit Doppelstrich sowie reflektierende Markierungsknöpfe angebracht. Ziel dieser jüngsten Maßnahme ist es, das dort bestehende Überholverbot noch besser erkennbar zu machen. Außerdem soll dadurch das beliebte Schneiden der Kurvenradien verhindert werden. Bei diesen Manövern kommen einzelne Motorradfahrer dem Gegenverkehr gefährlich nahe.

"Verkehrssicherheit und die Reduzierung des Verkehrslärms an der Sulzbacher Steige sind gemeinsame Anliegen des Rems-Murr-Kreises, der anliegenden Gemeinden und der Polizei. Durch diese Form der Präsenz wollen wir für eine Verbesserung der Situation sorgen und damit eine weitere Maßnahme auf den Weg bringen, um illegale Rennen einzudämmen und damit auch Verkehrstote zu vermeiden", so Landrat Dr. Richard Sigel.

