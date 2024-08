Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Diebstahl, Straßenverkehrsgefährdung, zerkratzter PKW, Unfallflucht

Aalen (ots)

Remshalden-Grunbach: Pedelec-Fahrer übersehen

Am Mittwochnachmittag gegen 16:35 Uhr wollte der Fahrer eines VW Touran von der Stuttgarter Straße auf ein Grundstück nach links abbiegen. Hierbei übersah der 45-Jährige einen in gleicher Richtung auf dem Radweg fahrenden 16-jährigen Pedelec-Fahrer. Dieser stürzte und verletzte sich leicht an der Hand. Am VW entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro, am Pedelec in Höhe von ca. 300 Euro.

Winterbach: Fahrrad-Dämpfer entwendet

Eine 15-Jährige musste gestern Abend gegen 19:30 Uhr auf dem Parkplatz des Freibades feststellen, dass von ihrem abgeschlossenen Fahrrad der Dämpfer ausgebaut und entwendet wurde. Zur Demontage muss der unbekannte Täter Werkzeug eingesetzt haben. Der Dämpfer hat einen Wert von ca. 80 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf ermittelt und bittet Zeugen, welche Beobachtungen in diesem Zusammenhang machen konnten, sich unter 07181 2040 zu melden.

Rudersberg/Schorndorf: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Am 10.08.2024 gegen 16:50 Uhr gefährdete eine 56-jährige Porsche-Fahrerin einen 40-jährigen Fahrer eines VW Passat in der Stuttgarter Straße in Schlechtbach, indem sie auf dessen Fahrspur geriet. Die Porschefahrerin stand unter starkem Alkoholeinfluss und geriet immer wieder auf die Gegenfahrspur. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass es im weiteren Verlauf der Fahrt gegen 17:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Miedelsbach in der Rudersberger Straße ebenfalls beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem dunklen Kleinwagen kam, welcher zu diesem Zeitpunkt vom Parkplatz ausfuhr. Zeugen des Vorfalls sowie der Fahrer des dunklen Kleinwagens werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schorndorf unter 07181 2040 zu melden.

Backnang: Auto mutwillig beschädigt

Ein Pkw Mercedes wurde am Donnerstag in der Zeit zwischen 15.10 Uhr und 16.30 Uhr im Parkhaus Stadtmitte mutwillig beschädigt. Unbekannte zerkratzen die Lackierungen mehrerer Karosserieteile des Autos und verursachten erheblichen Sachschaden. Tathinweise nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Spiegelberg: Zweiradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades befuhr am Donnerstag gegen 14.45 Uhr die K 1819 zwischen Vorderbüchelberg und Spiegelberg, als er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er mit einem entgegenfahrenden Pkw BMW, wobei 7000 Euro Sachschaden entstand. Auch ein weiteres Leichtkraftrad nahm durch umherfliegende Fahrzeugteile Schaden. Der 17-Jährige verletzte sich beim Unfall leicht. Das Zweirad des 17-Jährigen sowie der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Fellbach: Unfallflucht

Auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufmarktes in der Bühlstraße ereignete sich am Mittwoch eine Unfallflucht. In der Zeit zwischen 8.15 Uhr und 8.50 Uhr stieß beim Parken ein unbekannter gegen einen Mercedes Coupe' und verursachte hierbei 3000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

