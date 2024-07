POL-EU: Kamin gestohlen

Mechernich (ots) - Derzeit findet eine größere Suchaktion um Mechernich, Katzvey und Satzvey statt. An der Suche beteiligen sich unter anderem ein Polizeihubschrauber und Suchhunde. Wie berichtet, wird seit dem vergangenen Montag (1. Juli) eine 13-Jährige aus Mechernich-Satzvey vermisst. Die Schülerin gab gegenüber ihren Eltern an, am 01.07.2024 zur Schule gehen ...

